購入時期:2023年3月頃

値下げ交渉次第!!!!!

#掃除機

#ロボット

#アプリ

#水拭き

#業界初

#芳香剤

#香り

目立つ傷は無し

長く使っていくつもりが、

物が多い私には使いこなせなかったため

出品します。

保証書無し、、

箱もないですが、傷つかないように

しっかり梱包はさせて頂きます!!!

ついてくるものは写真をしっかりご覧下さい!!

①1台2役吸引と水拭きが同時に可能

掃き吸引掃除だけでは取り除けない床のべたつきやざらつきも、ディーボットなら1台で解決。

②振動式パワフル水拭き &静音設計

業界初☆振動式パワフル水拭きが進化。

お子さんがお昼寝中の清掃も安心しておまかせください。

③強力な吸引力で 念入りに清掃

カーペットの毛の奥に入り込んだゴミやホコリも強力に吸引。念入りに掃除したい日は、アプリで簡単に清掃回数を2回に変更することができます。

④カーペット自動認識

モッププレートの装着有無に合わせて、 走行ルートや吸引力を自動で考え清掃します。 【モッププレート装着時(吸引+水拭き)】 カーペットを検知すると自動で回避 【モッププレート非装着時(吸引清掃のみ)】 カーペットを検出すると乗り上げ、自動で吸引力を高める!!!!

⑤間取りを正確 部屋の隅々まで清掃

正確に間取りを把握し、壁際など各部屋の隅まで丹念に清掃します。さらに初回清掃時に生成したマップに復元が可能です。

⑥指1本で進入禁止エリアを設定

専用の機器は不要です。アプリのマップ上に 指で進入禁止ラインや枠を引くだけで簡単に設定できます。

⑦エリア別清掃

エリア毎の清掃時間の変更はもちろん、 水量や吸引力の強さをお部屋ごとに設定可能

⑧業界初 吸引+香り

掃除をしながら香りでリフレッシュ 業界初の芳香剤(エアフレッシュナー)を内蔵したディーボットT9シリーズは、繊細で贅沢な香りでお部屋を包みこみ、これまでのロボット掃除機では経験できなかった、最高の体験。

タイプ···ロボット

タイプ···ロボット

商品の情報 ブランド エコバックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド エコバックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

