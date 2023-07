◉以下よりメンズアイテムの一覧がご覧いただけます。

サイズ

表記:表記Medium

着用感:M~L相当

※着用感は当店の独自の基準によるサイズ感です。

実寸:cm(多少の誤差がございます)

肩幅:48.5

身幅:61

着丈:61

袖丈:64

商品詳細

年代 :1990年代頃

生産国 :USA

ブランド:ー

素材 :ナイロン

色 :オリーブ×レスキューオレンジ

特徴 :1990年代頃のUSAFの恐らく民間向けに作られたMA-1フライトジャケット。

表面カラーはオリーブで、裏面はレスキューオレンジのリバーシブル。

汚れこそありますが雰囲気のある良い個体です。

リバースウィーブの上からでも着用出来る程良くゆるめなシルエット。

これからの季節はプリントteeなんかの上にさらっと羽織ってもクールですね。

数あるミリタリージャケットの中でもかなりの人気を誇るMA-1ジャケット。

男女共に非常にオススメなミリタリーアウターです。

※ユニセックスで着ていただけます。

着用者170cm相当

コンディション

こちらの商品は【B~C】ランクです。

※※古着故の多少の着用感や画像のような汚れやリブに毛玉がございます。古着やビンテージ、ミリタリージャケットに理解のない方のご購入はお控えください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

