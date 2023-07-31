非売品 ディッキーズ　dickeis カバーオール　襟コーデュロイ　ジャケット ブルゾン

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肩幅55

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着丈72

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袖丈60

NO ID. フェイクファーフーデッドBLZブルゾン

身幅60

Barbour ジャケット Mサイズ 美品

※平置き素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディッキーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

状態は写真で判断をお願いします。NC.NRでお願いいたします。肩幅55着丈72袖丈60身幅60※平置き素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。検索）アディダス、チャンピオン、ナイキ、ラルフローレン、フレッドペリー、ラコステ、ノースフェイス、リーバイス 、ミルクフェド、エックスガール、バーバリー、ヒステリックグラマー、ディッキーズ、カルバンクライン、アメカジ、ストリート、stussy、supreme、70s、80s、90s、70年代、80年代、90年代 キムタク、木村拓哉

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