【新発売】 佐賀公演 プリンスアイスワールド チケット連番2枚 18列 スタンドB ミュージカル

★行けなくなった為出品します
プリンスアイスワールド 佐賀公演 チケット連番2枚 スタンドB 18列
★コメント不要、即購入OKです
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★多少のお値引交渉もOKです
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日程
プリンスアイスワールド 佐賀公演 チケット連番2枚 スタンドB 18列
6月10日（土）
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開場 10:15・開演 11:30
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座席
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スタンドB Hゲート
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2階西18列 連番２枚
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※番号は特定防止の為伏せてます。
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会場
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SAGAアリーナ
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佐賀市日の出2丁目1番10号
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出演者
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【CAST】
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プリンスアイスワールドチーム
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【GUEST】荒川静香／本田武史／ハビエルフェルナンデス／安藤美姫／宇野昌磨／織田信成／田中刑事／本田真凜／本田望結 ほか
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16500x2(チケット２枚)+800(受取時の手数料)=33800円で購入しました。メルカリ手数料とメルカリ便送料は当方で負担いたします。ご質問等あれば遠慮なくコメントしてください！
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★行けなくなった為出品します★コメント不要、即購入OKです★多少のお値引交渉もOKです日程6月10日（土）開場 10:15・開演 11:30座席スタンドB Hゲート2階西18列 連番２枚※番号は特定防止の為伏せてます。会場SAGAアリーナ佐賀市日の出2丁目1番10号出演者【CAST】プリンスアイスワールドチーム【GUEST】荒川静香／本田武史／ハビエルフェルナンデス／安藤美姫／宇野昌磨／織田信成／田中刑事／本田真凜／本田望結 ほか16500x2(チケット２枚)+800(受取時の手数料)=33800円で購入しました。メルカリ手数料とメルカリ便送料は当方で負担いたします。ご質問等あれば遠慮なくコメントしてください！