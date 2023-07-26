低価格 Championリバースウィーブ スウェット XL スウェット

カラー···グリーン

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袖丈···長袖

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柄・デザイン···無地

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素材···裏起毛

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季節感···秋、冬

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USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。 古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。

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90年代のものですが、状態としては大変綺麗だと思います。コメントお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···裏起毛季節感···秋、冬リバースウィーブ ワンポイントロゴスウェット トレーナーChampion/チャンピオンUSEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。 古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。90年代のものですが、状態としては大変綺麗だと思います。コメントお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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