22SS ジュンハシモト SH07 CPO SHIRTS ミリタリー シャツ ジャケット junhashimotoです。

定価27500円。サイズ5、肩幅52cm、身幅58cm、着丈75cm、袖丈(肩から)64cm。

ブランド公式カラーはネイビー。一度着用しただけですので綺麗な状態です。

送料はこちらで負担いたします。

ーーーーーーーーー

「高密度タイプライター生地を使用した上品で艶やかなミリタリーシャツ」

元々アメリカ海軍下士官のチーフが着用していたことが由来とされているCPOジャケットを、今を感じる軽やかなシャツジャケットに再構築。

ミリタリーの持つ野暮ったい印象に相反するような、高密度で艶感のあるタイプライター生地を使用し、大人の男性が着られる品のあるミリタリーアイテム。

生地は細番手の糸で作られるため着用感は軽く、さらに清涼感があるのも特徴です。

シルエットは今を感じるオーバーサイズ、フロント部のポケットはオリジナルのCPOを忠実に再現。

CPOジャケットの特徴といえば、胸元に大きく施されたフラップ付きポケット。

ドロップショルダーのオーバーサイズシルエットとマッチし、柔らかく優しい雰囲気を漂わせます。

・高密度タイプライター生地使用

・オーバーサイズシルエット

・軽くて清涼感のある着心地

ーーーーーーーーー

※出品している商品は全て正規品です。

同ブランドは他にも多数出品しておりますので、よろしければあわせてご確認ください。

また、下記質問はご遠慮ください。

場合によってはブロックさせて頂きます。

・値下げ交渉(対応いたしません)

・身長体重関連(主要の寸法は必ず記載しています)

・他サイズやセットアップの有無(出品している商品が全てです)

よろしくお願いいたします。

AKMwjkジュンハシモトjunhashimoto1piu1uguale3ウノピゥウノウグァーレトレ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジュンハシモト 商品の状態 未使用に近い

