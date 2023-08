ご覧いただきありがとうございます☺︎

ちょっこりさん 神宮寺勇太

即購入(深夜早朝OK、交渉中OK)・まとめ買い大歓迎です!

<商品説明>

チェキ✖️1️⃣

(花村、和田の直筆サインあり

こちらは世界に一つだけのレアチェキです)

※こちらは、全てのグッズをまとめて購入してくださる方にお譲りする予定です。

クリアファイル✖️2️⃣

(全メンバー(直筆)サインあり、ノーマル(新品))

写真(小)✖️1️⃣0️⃣(全員3️⃣、和田7️⃣)

タオル✖️3️⃣(新品2️⃣)

ペンライト✖️2️⃣(ライブ時に一回使用)

シリコンバンド✖️4️⃣(和田、工藤、岩岡、ノーマル)

缶バッジ系✖️1️⃣2️⃣(数個裏面に少し汚れあり)

キーホルダー系✖️5️⃣(ノーマル2️⃣、工藤、和田、岩岡)

スマホケース✖️1️⃣(iPhone6s、使用感あり)

DVD✖️3️⃣(新品2️⃣)

①PHASE 2(一度再生、未使用に近い)

②PHASE 3(未開封の新品未使用、包装フィルムに少し破けあり※写真9枚目をご参照ください)

③PHASE 4(未開封の新品未使用)

CD✖️1️⃣3️⃣(新品1️⃣0️⃣I’ll be back→端に少しヒビあり※写真10枚目をご参照ください)

アルバム

ポーチ

ポストカード✖️3️⃣

(全員2️⃣、岩岡)

シール✖️3️⃣(すべて新品)

写真集(ポストカード付き(工藤&大野)、一読のみ)

雑誌✖️2️⃣(付録あり、一読のみ)

クラブ会員グッズ(すべて新品)

スイパラグッズ

<その他>

・お取り置きや専用出品はトラブル防止のため致しかねます。

・画像は、写り方によって色味などが実物と若干異なる場合もあります。

気になる点などありましたら、お気軽にご相談ください♪

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

