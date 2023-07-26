大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート

PUBLIC TOKYOのロングコートです。
バーバリコート
オフホワイトです。
Sheller シェリエ FOX Ladyラインポケットファーコート コート
2020年に購入し、2回ほど着用しましたが、着丈が合わずクローゼットにしまったままだったので出品します。
Apuweiser-riche アプワイザーリッシェ コート ブルゾン アウター
サイズは1ですが、細い家族が着てみたらやや大きかったので、Mサイズくらいかと思います。
AMERI デニムドッキングジャケット ネイビー
かなり暖かいです。
本物 ルイヴィトン ラビットファーフード付 ツイード ロングコート 40 グレー
WILD THINGS 23SS CUBETEX AIR COAT S ブラック
パブリック トウキョウ
BELT FLARE LONG COAT
アウター
【新品未使用最終価格】L'Or 3way trench coat（grey）
【美品】ジュエルチェンジズ ロングコート グレー M フードあり
素材···ウール、ナイロン
STUNNING LURE スタニングルアー ステンカラーオーバーコート
季節感···秋、冬
最終値下げ レア ヴィンテージ ブラックシャンブレー コート
柄・デザイン···無地
VIS フード付きボアコート
着丈···ロング
イエナ IENA ロング ガウン ガーデ カーディガン ピンク ベージュ
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|パブリックトウキョウ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
"HERNO" ロングコート ウール カシミヤ シルク スカーフ柄
ロエフ LOEFF コットン ダンプ ステンカラーコート
新品未使用♡コーデュロイ ロングコート canday
❤入手困難完売品❤アンティカ ＫＩＮＵ ワイドコクーン ロングコート
PUBLIC TOKYOのロングコートです。オフホワイトです。2020年に購入し、2回ほど着用しましたが、着丈が合わずクローゼットにしまったままだったので出品します。サイズは1ですが、細い家族が着てみたらやや大きかったので、Mサイズくらいかと思います。かなり暖かいです。パブリック トウキョウアウター素材···ウール、ナイロン季節感···秋、冬柄・デザイン···無地着丈···ロング
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|パブリックトウキョウ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし