お知らせ ログイン 会員登録 出品
大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート

商品の説明

PUBLIC TOKYOのロングコートです。
バーバリコート
オフホワイトです。
Sheller シェリエ FOX Ladyラインポケットファーコート コート
2020年に購入し、2回ほど着用しましたが、着丈が合わずクローゼットにしまったままだったので出品します。
Apuweiser-riche アプワイザーリッシェ コート ブルゾン アウター
サイズは1ですが、細い家族が着てみたらやや大きかったので、Mサイズくらいかと思います。
AMERI デニムドッキングジャケット　ネイビー
かなり暖かいです。
本物 ルイヴィトン ラビットファーフード付 ツイード ロングコート 40 グレー

WILD THINGS 23SS CUBETEX AIR COAT S ブラック
パブリック トウキョウ
BELT FLARE LONG COAT
アウター
【新品未使用最終価格】L'Or 3way trench coat（grey）

【美品】ジュエルチェンジズ ロングコート グレー M フードあり
素材···ウール、ナイロン
STUNNING LURE スタニングルアー　ステンカラーオーバーコート
季節感···秋、冬
最終値下げ レア ヴィンテージ ブラックシャンブレー コート
柄・デザイン···無地
VIS フード付きボアコート
着丈···ロング

イエナ　IENA ロング　ガウン　ガーデ　カーディガン　ピンク　ベージュ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドパブリックトウキョウ
商品の状態目立った傷や汚れなし

"HERNO" ロングコート ウール カシミヤ シルク スカーフ柄

ロエフ　LOEFF コットン　ダンプ　ステンカラーコート

新品未使用♡コーデュロイ ロングコート canday

❤入手困難完売品❤アンティカ ＫＩＮＵ ワイドコクーン ロングコート
PUBLIC TOKYOのロングコートです。オフホワイトです。2020年に購入し、2回ほど着用しましたが、着丈が合わずクローゼットにしまったままだったので出品します。サイズは1ですが、細い家族が着てみたらやや大きかったので、Mサイズくらいかと思います。かなり暖かいです。パブリック トウキョウアウター素材···ウール、ナイロン季節感···秋、冬柄・デザイン···無地着丈···ロング

商品の情報

商品のサイズM
ブランドパブリックトウキョウ
商品の状態目立った傷や汚れなし

大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート

50分钟前

大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
10
5
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

00f9a62

 1415

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

00f9a62
大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート 大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート

CASHMERE SILK COAT / PUBLIC TOKYO｜PUBLIC TOKYO ONLINE STORE

CASHMERE SILK COAT / PUBLIC TOKYO｜PUBLIC TOKYO ONLINE STORE


CASHMERE SILK COAT / PUBLIC TOKYO｜PUBLIC TOKYO ONLINE STORE

CASHMERE SILK COAT / PUBLIC TOKYO｜PUBLIC TOKYO ONLINE STORE


ビッグステンカラーコート

ビッグステンカラーコート


フラワーB ブルーグレイ PUBLIC TOKYO MANTECO ノーカラー ウール

フラワーB ブルーグレイ PUBLIC TOKYO MANTECO ノーカラー ウール


フラワーB ブルーグレイ PUBLIC TOKYO MANTECO ノーカラー ウール

フラワーB ブルーグレイ PUBLIC TOKYO MANTECO ノーカラー ウール


ビッグステンカラーコート

ビッグステンカラーコート


PUBLIC TOKYO ONLINE STORE

PUBLIC TOKYO ONLINE STORE

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 大切な人へのギフト探し PUBLIC TOKYO ロングコート ロングコート
© www.inba.net, Inc.