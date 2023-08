✿ご覧頂きありがとうございます✿

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿ご覧頂きありがとうございます✿まずは、プロフィールをご確認頂けますと幸いです☺︎※こちらの商品、お値引き交渉はご遠慮下さいませ。✿商品名 【1990's〜 セーラームーン タイダイTシャツ】✿サイズ表記 【L】✿サイズ詳細肩幅 : 約51cm袖丈 : 約17.5cm身幅 : 約54cm着丈 : 約68.5cm※全て平置き採寸です。※素人採寸ですのでご参考程度にお考え下さい。✿発送方法・らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便お気軽にご相談に下さいませ。✿その他アメリカでの購入です。オフィシャルのセーラームーンになります。タイダイ染めが施されており、希少な1着です。サイズの合う方はオススメです。倉庫にて保管しておりましたので、特有の匂いが付いてる可能性があります。古着にご理解のある方でしたら気にならないかと思いますが、商品状態や匂い等を気にされる方や神経質な方はご購入はお控え下さいませ。

