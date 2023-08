OPPO Reno7 A (Y!mobile版 SIMフリー)の出品になります。

OPPO Reno7 A (Y!mobile版 SIMフリー)の出品になります。新品で購入し、3ヶ月程使用しました。性能は全く問題ありませんが、前機種がiPhoneだったため、なかなか慣れず、出品しました。一括購入のため、残債はありません。以下、スペックです。カラー : ドリームブルー画面サイズ:6.4 インチストレージ(GB):128.0 GBメモリー(GB):6.0 GBCPUコア数:8 つCPU種類:Qualcomm SnapdragonSIM:nanoSIM/eSIMセンサー:光センサー 近接センサー認証機能:顔/指紋認証スマートフォン特徴:耐水、防水機能 GPS機能ワンセグチューナー:なしFeliCa、おサイフケータイ有無:あり外観:最初から保護フィルムが貼り付け済みだったので、本体のディスプレイに傷はありませんが、その保護フィルムには、所々に擦り傷があります。外装はケースを使用していたので、目立った傷はありません。過度に状態にこだわる方は、購入をお控えください。IMEI番号:863355061642116ネットワーク利用制限:○付属品:SIMピン、クイックスタート、箱。純正のケース(カラーはネイビー、使用による傷が少しあり。)、純正の充電ケーブル(USB Type-C)。その他:初期化。動作確認済。値下げ交不可ですが、売れなければ徐々に値下げします。よろしくお願いします!

