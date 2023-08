.

1937年モデルの501XXです。

青山店限定

フレア 刺繍 90s ペイズリー スタッズ スパンコール

エイジング加工が施されています。

ペンキ飛びや、リアルなダメージ感、色落ち感、リペアなど、、

[ディティール]

・レザーパッチ

・ボタンフライ

・剥き出しリベット

・シンチバック

・赤タブBIGE(片面刺繍)

・一本針アーキュエイト

・コインポケットセルビッチ

・裾セルビッチ

・ボタン裏刻印643M

フォロー割行っておりますので、コメント欄にてお願いいたします。

・サイズ:タグ表記 W 34 L 36

ウエスト 約 80cm

レングス 約 81.5cm

股上 約 32.5cm

わたり幅 約 30cm

裾幅 約 23cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

・状態: Cランク

ユーズド加工品のため、最初からのダメージと追加のダメージがあると思います。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

・製造国:アメリカ製

・型番 : 501370135

・その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

#lvc #levi's #リーバイス #501 #501xx

#1937 #1937年 #37501 #bige #シンチバック

#バックシンチ #usa #usa製 #アメカジ

#denim #デニム #jeans #ジーンズ

#vintage #ヴィンテージ #リペア #ユーズド

#エイジング #00s #古着

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 傷や汚れあり

.1937年モデルの501XXです。青山店限定エイジング加工が施されています。ペンキ飛びや、リアルなダメージ感、色落ち感、リペアなど、、[ディティール]・レザーパッチ・ボタンフライ・剥き出しリベット・シンチバック・赤タブBIGE(片面刺繍)・一本針アーキュエイト・コインポケットセルビッチ・裾セルビッチ・ボタン裏刻印643Mフォロー割行っておりますので、コメント欄にてお願いいたします。・サイズ:タグ表記 W 34 L 36ウエスト 約 80cmレングス 約 81.5cm股上 約 32.5cmわたり幅 約 30cm裾幅 約 23cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。・状態: Cランクユーズド加工品のため、最初からのダメージと追加のダメージがあると思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。・製造国:アメリカ製・型番 : 501370135・その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#lvc #levi's #リーバイス #501 #501xx#1937 #1937年 #37501 #bige #シンチバック#バックシンチ #usa #usa製 #アメカジ#denim #デニム #jeans #ジーンズ#vintage #ヴィンテージ #リペア #ユーズド#エイジング #00s #古着

