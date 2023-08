【新品未使用】春夏物 カノニコ ビンテージ生地使用 メンズ ジャケット AB4 M グレンチェック サックス

●イタリア有名生地メーカー、カノニコCANONICO のVINTAGE(カノニコ社で過去に生産されたビンテージの色柄を復刻したシリーズ)を使用したテーラードジャケット。

*シングル2ツ釦の定番的なデザイン

...これからの季節、夏場も着て頂けます

●シルエット詳細

*副資材を出来る限り省略し、軽量化されて作られたネオクラシコイタリアのライン。

太めのラペル幅のシングル2ツ釦

胸バルカ、腰山切りフラップポケット

袖口 空き見せ ミシン切羽 袖口額縁仕上げ。

*裏仕様は背観音、背抜き。

●表地詳細

*イタリア製生地使用

*色 柄

サックス×ネイビー、アイボリーのグレンチェック柄。

...爽やかで春夏らしい色柄。

背中心の画像が近いお色目です。

...ウール+シルク、麻混の天然繊維のみを使用した張り越しとシャリ感のある素材。

*混率

毛 85%

絹 10%

麻 5%

●サイズ AB4(165-94-84)

*身長 165 バスト 94 ウエスト84前後の方を参考にご検討ください。

肩幅 46.4cm

着丈 69.5cm

バスト 106.0cm

ウエスト96.0cm

袖丈 58.5cm

袖口幅 14.5cm

衿幅 7.8cm

●コチラの商品と同サイズもその他出品しております

下記キーワードをクリックしてみて下さい。

#ユキの出品リストメンズAB4

#ユキの出品リストメンズM

●都内の有名百貨店にて購入。

参考価格 45800円+税

●新品未使用

仕付け糸も外していません。

お修理箇所なし。

新品とはいえ自宅保管、シロウト検品に付き、中古品として出品しているご理解を頂いた上、細かい見落とし等はお許しください。

購入後の返品クレームにはお応え致しかねますのであらかじめご了承下さい。

●検索キーワード

#タリアトーレ

#ラルディーニ

#ビームスエフ

#ブリッラペルイルグスト

#ユナイテッドアローズ

#トゥモローランド

#ユニバーサルランゲージ

#スーツカンパニー

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用】春夏物 カノニコ ビンテージ生地使用 メンズ ジャケット AB4 M グレンチェック サックス●イタリア有名生地メーカー、カノニコCANONICO のVINTAGE(カノニコ社で過去に生産されたビンテージの色柄を復刻したシリーズ)を使用したテーラードジャケット。*シングル2ツ釦の定番的なデザイン...これからの季節、夏場も着て頂けます●シルエット詳細*副資材を出来る限り省略し、軽量化されて作られたネオクラシコイタリアのライン。 太めのラペル幅のシングル2ツ釦 胸バルカ、腰山切りフラップポケット 袖口 空き見せ ミシン切羽 袖口額縁仕上げ。*裏仕様は背観音、背抜き。●表地詳細*イタリア製生地使用*色 柄サックス×ネイビー、アイボリーのグレンチェック柄。...爽やかで春夏らしい色柄。背中心の画像が近いお色目です。...ウール+シルク、麻混の天然繊維のみを使用した張り越しとシャリ感のある素材。*混率毛 85%絹 10%麻 5%●サイズ AB4(165-94-84)*身長 165 バスト 94 ウエスト84前後の方を参考にご検討ください。肩幅 46.4cm着丈 69.5cmバスト 106.0cmウエスト96.0cm袖丈 58.5cm袖口幅 14.5cm衿幅 7.8cm●コチラの商品と同サイズもその他出品しております下記キーワードをクリックしてみて下さい。#ユキの出品リストメンズAB4#ユキの出品リストメンズM●都内の有名百貨店にて購入。参考価格 45800円+税●新品未使用仕付け糸も外していません。お修理箇所なし。新品とはいえ自宅保管、シロウト検品に付き、中古品として出品しているご理解を頂いた上、細かい見落とし等はお許しください。購入後の返品クレームにはお応え致しかねますのであらかじめご了承下さい。●検索キーワード#タリアトーレ#ラルディーニ#ビームスエフ#ブリッラペルイルグスト#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#ユニバーサルランゲージ#スーツカンパニー

