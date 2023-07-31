日本初の epine foodie onepiece ivory パーカー

エピヌ フーディーワンピースのアイボリーです

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ネットでは完売しております。

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購入価格は10880円です。

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一度ディズニーに行く時着用して、それ以降着ておりません。

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着用時の画像も載せておきます。

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系統が変わり、ずっとしまっていたので出品します。

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傷や汚れは一切ありません。

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カラー···ホワイト

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袖丈···長袖

BURBERRY プロ サムラベル コットンフーディー

柄・デザイン···無地

★お値下げ交渉可★※美品※バーバリー サムラベル コットンフーディー

ポケット···なし

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季節感···春、夏、秋、冬

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ナイスクラップ 商品の状態 未使用に近い

エピヌ フーディーワンピースのアイボリーですネットでは完売しております。購入価格は10880円です。一度ディズニーに行く時着用して、それ以降着ておりません。着用時の画像も載せておきます。系統が変わり、ずっとしまっていたので出品します。傷や汚れは一切ありません。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地ポケット···なし季節感···春、夏、秋、冬タグお借りしています↓メゾンスペシャル メゾスペ ジーナシス パメオポーズ ヴァカンシー シティーショップ pameopose vacancy cityshop jouetie emoda sly moussy clane amerivintege alexiastam egoist gyda murua who's whogallery evris jeanasis maison margiela acym aclent amail ck h&m zara mm6 monkeytime wakomaria saintlaurent UNIQLO GU STYLENANDA unitedarrows maisonspecial

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