✽正規品✽CHROME HEARTS✽

-商品詳細-

サイズ:FREE

※アジャスター7段階調整

カラー:カモフラ•カモフラージュ•迷彩

素材:シルバー925

採寸:-

購入場所:ユナイテッドアローズ

-商品説明-

形崩れはないです。

使用回数も3回くらいなので美品です。

気になる汚れとかもありません。

▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

状態等は商品説明に記載しておりますので最後まで

お読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。

▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と

異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

▶︎当方の出品商品は全て正規品です。

偽物は一切販売致しません。

商品の情報 ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

