最新情報 One Ducky 2 メカニカルゲーミングキーボード RGB Mini PCゲーム

ブランド:Ducky Ducky One 2 Mini RGB 60% version メカニカルゲーミングキーボード(Cherry MX Silver)ブランド DUCKY対応機種 パソコンキーボードの説明 ゲーム商品の推奨用途 ゲーミング特徴 バックライト付きキーの数 61Fortniteで有名なTfue、Fortnite元日本一位のねこくん、CSGOや世界のトップで活躍するプロゲーマーが使用しているゲーミングキーボードで、最も高速に入力できると言われている銀軸です。キーを変えれる物も複数あり、ケーブル等は全て付いています。またLogicool G ロジクール G PRO ゲーミングマウスもつけます。両方とも未使用に近いです。【Logicool G PRO 有線 ゲーミングマウス】人気のG PRO ワイヤレスゲーミングマウスG-PPD-002WLrの有線版です。【HERO センサーさらなる進化】G-PPD-001tに搭載した次世代HERO 16Kオセンサーは25Kに進化。精度性能約4倍、電源効率は約10倍向上し、最大のトラッキング精度は16,000DPIから25,000DPIにアップグレード。(25KにアップデートするにはGHUBファームウェアの更新が必要)【6個のプログラム可能なボタン】 FPS向けにシンプルの6個ボタンと5個のオンボードメモリー搭載により事前に設定されたプロファイルを瞬時に切り替えられる。【83gの小型軽量デザイン】かぶせ持ちと掴み持ちに最適な設計で、一般的な日本人の手にフィットし長時間プレイでも手が疲れにくい。メッセージお待ちしております。

