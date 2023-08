◯はじめに

◯商品情報

・ブランド : ステューシー stussy

・色柄 : グレーネイビー / くすみカラー

・サイズ表記 : L

・素材 : ナイロン 100%

・状態 : 使用感少ない 美品

◯サイズ詳細(cm )

平置き採寸

・肩幅50

・身幅60

・袖丈68

・着丈72

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

◯商品説明

ステューシー の ナイロン ジャケット ブルゾン です。

使用感少ない美品です。

刺繍による ラバーロゴ 。

ポケットを多用した コンバット ジャケット。

裏地 メッシュ 。

ゆるだぼ で着れる ビッグサイズ 、 ビッグシルエット です。

即完売の一着です。

シュプリーム や ア ベイシング エイプ 、CE などお好きな方にもオススメです。

22090040N

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 未使用に近い

