パラグライダー

AIR DESIGN easy XSサイズ (ウエイト 60-78)

10月31日までの限定出品です。

新品未使用です。自宅で保管してました。

定価517,000円

送料はなるべく抑えられるように致します。

コメント等気軽にどうぞ(^ ^)

スポーツの種類···その他

ウェアサイズ···XS(SS)

素材...ポリエステル

機能...防水

シーズン...オールシーズン

道具...その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

