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華麗 【未開封・未使用】Webカメラ　ELECOM　UCAM-CX80FBBK PC周辺機器

商品の説明

【商品名】Webカメラ　ELECOM　UCAM-CX80FBBK
開封のみ未使用品 TP-LINK WiFiルーター Archer AX90

USB-C DisplayPort マルチモニター アダプタ 3ポートMSTハブ
【メーカー】ELECOM
【保証付】エプソン　PX-S6710T　エコタンク搭載　A3カラープリンター

TP-Link ゲーミング WiFi ルーター Archer C5400X
【商品の説明】
富士通 スキャナー ScanSnap iX100 白色　FI-IX100BW
購入後に使用する機会がなく、未開封の状態で出品する商品です。
FS040W モバイルルーター FUJISOFT
4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整するDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映像を映し出します。さらに、話者マーキングやオートズームなど、会議や商談の場で役立つエレコムオリジナルAIの機能を搭載しているハイグレードWEBカメラです。
Panasonic DMR-2X301 BLACK
（仕様）
CISCO 1000BASE-SX
色：ブラック
Xtrfy M42 wireless WHITE
画面サイズ：2.7 インチ
未使用】Lenovo ThinkPad トラックポイントキーボード II 日本語
フォトセンサー技術：CMOS
SilverStone STRIDER 1200ワットATX電源
ビデオキャプチャ解像度：4K
Spyder 5 ELITE
レンズタイプ：広角, ズーム
I・O DATA WHG-AC1750AF 3台SET
画像キャプチャ速度：60 fps
Logicool KX850FL MX MECHANICAL 赤軸 テンキー付
【発送方法】
【動作確認のみ】WOOTING 60 HE ARM ＋ 50cN 59個
ゆうゆうメルカリ便で送付させていただきます。

Elgato Game Capture HD60S キャプチャーボード

商品の情報

ブランドエレコム
商品の状態新品、未使用

【美品】Oculus Quest2 128GBフルセット！VR

キャノンプリンター複合機TS8030赤 動作確認済新品インク付Canonピクサス
【商品名】Webカメラ　ELECOM　UCAM-CX80FBBK【メーカー】ELECOM【商品の説明】購入後に使用する機会がなく、未開封の状態で出品する商品です。4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整するDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映像を映し出します。さらに、話者マーキングやオートズームなど、会議や商談の場で役立つエレコムオリジナルAIの機能を搭載しているハイグレードWEBカメラです。（仕様）色：ブラック画面サイズ：2.7 インチフォトセンサー技術：CMOSビデオキャプチャ解像度：4Kレンズタイプ：広角, ズーム画像キャプチャ速度：60 fps【発送方法】ゆうゆうメルカリ便で送付させていただきます。

商品の情報

ブランドエレコム
商品の状態新品、未使用

華麗 【未開封・未使用】Webカメラ　ELECOM　UCAM-CX80FBBK PC周辺機器

27分钟前

華麗 【未開封・未使用】Webカメラ　ELECOM　UCAM-CX80FBBK PC周辺機器

¥12,800 ¥10,880

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出品者

d041addaecde6

 1923

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d041addaecde6
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