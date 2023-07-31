華麗 【未開封・未使用】Webカメラ　ELECOM　UCAM-CX80FBBK PC周辺機器

【商品名】Webカメラ ELECOM UCAM-CX80FBBK
開封のみ未使用品 TP-LINK WiFiルーター Archer AX90
USB-C DisplayPort マルチモニター アダプタ 3ポートMSTハブ
【メーカー】ELECOM
【保証付】エプソン PX-S6710T エコタンク搭載 A3カラープリンター
TP-Link ゲーミング WiFi ルーター Archer C5400X
【商品の説明】
富士通 スキャナー ScanSnap iX100 白色 FI-IX100BW
購入後に使用する機会がなく、未開封の状態で出品する商品です。
FS040W モバイルルーター FUJISOFT
4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整するDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映像を映し出します。さらに、話者マーキングやオートズームなど、会議や商談の場で役立つエレコムオリジナルAIの機能を搭載しているハイグレードWEBカメラです。
Panasonic DMR-2X301 BLACK
（仕様）
CISCO 1000BASE-SX
色：ブラック
Xtrfy M42 wireless WHITE
画面サイズ：2.7 インチ
未使用】Lenovo ThinkPad トラックポイントキーボード II 日本語
フォトセンサー技術：CMOS
SilverStone STRIDER 1200ワットATX電源
ビデオキャプチャ解像度：4K
Spyder 5 ELITE
レンズタイプ：広角, ズーム
I・O DATA WHG-AC1750AF 3台SET
画像キャプチャ速度：60 fps
Logicool KX850FL MX MECHANICAL 赤軸 テンキー付
【発送方法】
【動作確認のみ】WOOTING 60 HE ARM ＋ 50cN 59個
ゆうゆうメルカリ便で送付させていただきます。
Elgato Game Capture HD60S キャプチャーボード
【美品】Oculus Quest2 128GBフルセット！VR
キャノンプリンター複合機TS8030赤 動作確認済新品インク付Canonピクサス
【商品名】Webカメラ ELECOM UCAM-CX80FBBK【メーカー】ELECOM【商品の説明】購入後に使用する機会がなく、未開封の状態で出品する商品です。4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整するDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映像を映し出します。さらに、話者マーキングやオートズームなど、会議や商談の場で役立つエレコムオリジナルAIの機能を搭載しているハイグレードWEBカメラです。（仕様）色：ブラック画面サイズ：2.7 インチフォトセンサー技術：CMOSビデオキャプチャ解像度：4Kレンズタイプ：広角, ズーム画像キャプチャ速度：60 fps【発送方法】ゆうゆうメルカリ便で送付させていただきます。