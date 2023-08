ご覧いただきありがとうございます。

ソイングク アルバム jelly christmas 2011

即購入・無言購入OKです◎

【状態】

水



購入してから保管していました。

目立つ大きな傷や汚れは少なく、使用する分に気にならない程度だと感じています。

簡易動作確認済み。

限定盤CD+Blu-ray+DVD 4枚組になります。

特典ブックレット付き。

店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️

保管方法は自宅保管です。

中古品のため神経質な方はご遠慮ください。

気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪

注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください

(記載内容での問い合わせはご遠慮ください。)

まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎

【商品説明】

---------------------------------------------

2020年8月にリリースされ、「真夜中のドア/ Stay with me」「フライディ・チャイナタウン」ほか数々の歌謡の名曲を収録しロングヒットを記録した「流しのOOJA ~VINTAGE SONG COVERS~」の第二弾がついにリリース!

受注限定生産となるUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、まさに今のMs.OOJAの全てを詰め込んだフル・コンプリートな超豪華な内容。

#MsOOJA #Ms_OOJA #CD・DVD #限定盤 #邦楽

#アルバム #ブルーレイ #blu_ray #グッズ #Tシャツ

#BEST #COVER #カバーアルバム #FC

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

