リアル USA 初代 ドリームチーム ジョン・ストックトン #12 ユニフォーム バスケットボール

USサイズ:44 MADE IN USA

DWYANE WADE ROOKIE LOGO ルーキーカード



Kobe 10

目立ったダメージはありませんが、ご理解のある方のみご入札下さい。

ルカ1 23㎝ 新品未使用

多少の使用感はあります。

nike kd15 ep



Majestic 90s~00s × NBA 76ers XXL ゲームジャージ

※素人目線によるチェックの為、見落としがあると思います。

専用 ハーデンBTE X 27.5cm

その点をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご遠慮下さい。

Harden Vol. 6 ハーデン6 27.0cm



Nike LeBron 20 EP “Liverpool FC” 28cm

種類...ユニフォーム

ゲリラ価格GELBURST 26 LOW 100カラー 27.0

性別...メンズ

商品の情報 ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

USサイズ:44 MADE IN USA目立ったダメージはありませんが、ご理解のある方のみご入札下さい。多少の使用感はあります。※素人目線によるチェックの為、見落としがあると思います。その点をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご遠慮下さい。種類...ユニフォーム性別...メンズ

商品の情報 ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sick of it all バスケットジャージ 90s 3rdリリース時シカゴブルズ オーセンティックジャージ ユニフォーム NBA50周年 ジョーダン初代 USA ドリームチーム ユニフォーム #12 ジョン・ストックトン限定100個HungerKnock x TOMOSPITのダブルネームキャップ