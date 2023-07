・全品送料無料

・24時間以内に発送

・ペット無し・非喫煙者です

⚫︎ フォロー割・リピート割有

詳しくはプロフィールをご覧下さい

#古着屋OLDHUNT

#OLDHUNTの帽子

⚫︎ 【商品詳細】

カリフォルニア生まれのハンバーガーメーカー

【In-N-Out Burger】

20年ほど前に個人輸入で入手

被る機会もなく

押し入れに眠っておりました

今では無いデザインかと思います

⚫︎【コンディション】

【N】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが

状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、

目立つダメージや

大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に

目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、

目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、

デッドストックなど

⚫︎素材

4つセット まとめ売り

100% COTTON BAUMWOOL

⚫︎サイズ

サイズ表記ナシ

マジックテープにて調整可能

( 詳細は実寸をご参照ください)

⚫︎発送は簡易梱包

または圧縮梱包になりますので

ご了承願います

【ご注意】

※トラブル防止のため必ず

状態確認など画像・実寸を

ご確認願います

※気になる点は先に

コメントにてお願い致します

※過度に神経質な方

または古着にご理解の無い方の

ご購入はご遠慮願います。

Y2K

カラー···ブラック

形···ベースボール

素材···コットン

商品の情報 ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

