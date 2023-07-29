福袋特集 2022 外付けHDD BUFFALO HD-AD8U3 8TB ブラック PC周辺機器

「BUFFALO 外付けHDD HD-AD8U3 ブラック 8TB」

TOSHIBA REGZA FH7000 40FH7000(B)



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3年前にAmazonにて購入しました。

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自宅のレコーダー用に購入し接続したところ、8TBに対応しておらず、使用しないまま保管していました。

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※商品説明の内容をご理解頂ける方で、ご検討の程よろしくお願いいたします。

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種類...外付けハードディスク

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

「BUFFALO 外付けHDD HD-AD8U3 ブラック 8TB」3年前にAmazonにて購入しました。自宅のレコーダー用に購入し接続したところ、8TBに対応しておらず、使用しないまま保管していました。※商品説明の内容をご理解頂ける方で、ご検討の程よろしくお願いいたします。※値下げ不可です#バッファロー種類...外付けハードディスク

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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