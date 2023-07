#全てのステンドグラスはこちらから

フランク ロイド ライト ロビー ステンドグラス



こちらは現在廃盤となったアメリカのグラスマスターズ社が、印象派を代表するフランスの画家クロード・モネ(1840-1926)の再現として作成された睡蓮(1908年作)のヴィンテージ・ステンドグラスです。

オリジナルの作品はアメリカ合衆国テキサス州ダラスにある紀元前3000年から現代まで、24,000点以上の芸術品を収蔵しているダラス美術館 (The Dallas Museum of Art/DMA) にある円形のキャンバスに描かれた作品です。

フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは金属製です。

そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。

フレームの端にClaude Monet 1908とMFA BOSTONの文字が入っています。

光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。

こちらの作品は壁にかける用のホックが上部についていますので様々な用途に利用していただけます。

グラスマスターズ社は、アメリカのバージニア州リッチモンドを拠点として名作の絵画や作品のレプリカ製作を行っており、ニューヨークのメトロポリタン美術館をはじめ、多くの美術館や博物館からレプリカの委託ライセンス生産を受け様々なショップで販売されていましたが2005年に閉鎖してしまいました。

【寸法】

幅 16.2cm

【状態】

フレームに時代的な小傷はございますが、非常に美しい状態です。

(ヴィンテージの作品です)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

