日本初の 【ひーちゃん様専用】ラッドミュージシャン　フラワースカルリバーシブルブルゾン ブルゾン

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LAD MUSICIAN [ラッドミュージシャン] FLOWER SKULL REVERSIBLE BLOUSON フラワースカルリバーシブルブルゾンになります。新品で購入し、数回使用して保管していました。サラッとした肌触りで、軽く着心地は良いです。柄面はチャック付きのポケット無地面はチャック無しのポケットです。中古品になりますので、ご理解の上でご購入お願い致します。サイズ 42素人採寸ですが着丈 68センチ身幅 66.5センチ袖丈 襟下部から袖先まで78センチレーヨン65%綿35%#リバーシブルブルゾン#スカジャン#LADMUSICIAN#ラッドミュージシャン#ラッドミュージシャンブルゾン#LADMUSICIANブルゾン#フラワースカルリバーシブルブルゾン

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