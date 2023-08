【theory】

Distressed Floral Antazie

カラー:ネイビー系

素材:絹100%

サイズ:S(theory公式にて9号相当)

着丈:前 約65cm

後 約72cm

袖丈:約30cm

肩幅:約39.5cm

身幅:約49cm

※上記は全て素人による採寸値のため、多少の誤差はご了承の程お願いいたします。

購入価格:38,000円+税

購入時期:2016年9月

着用回数:試着のみ

『ボクシーなストレートシルエットで抜け感をまとうシェルブラウス。美しい風合いを引き立てるクリーンなデザインにこだわりました。ほど良く開いたラウンドネックで上品な印象に。ネイビーに合わせシックな色合いのフラワープリントが新鮮です。カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルにマッチする一着です。シルク100%素材は、ラグジュアリーな肌触りと上品な微光沢がスタイルのクラス感をアップしてくれます。』

一度も着用する事なく、クローゼットに保管しておりました。計算された形と深い色味が顔周りをスッキリ見せてくれるので、オススメです。

どなたかにお譲り出来れば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

※試着のみですが、素人による検品・長期自宅保管の品になります。ご理解いただいた上、ご検討をよろしくお願いいたします。

※ご検討いただける際には、必ずプロフィールのご一読も併せてお願いいたします(^^)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 新品、未使用

