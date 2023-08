vintage denim 柄のTシャツになります

女性がオーバーサイズで着ても素敵です

コレクション放出中!

着丈68

身幅57

肩幅57

色 白

素人寸法なので、目安程度でお考え下さい。

この商品は白Tになりますので、使用による経年劣化や多少の黄ばみやプリントのワレやボディーのヨレはご了承下さい

あくまで古着(USED)なのでご理解の程購入して下さい、返品交換はしかねます

チェックはしていますが、細かい傷や汚れなどの見落としがある事があります。

神経質な方は他所でのご購入をご検討下さい。

ラッピング等には対応していません

落札後のやりとり等に強い拘りやマイルールをお持ちの方は他の方からのご購入をよろしくお願い致します

※お値引き交渉の際は希望額をご提示下さい

多少の額でしたら、こちらも検討できますが常識を超えたお値引き交渉はスルーさせて頂きます

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

