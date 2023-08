写真よりはもう少し深みのあるベージュです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

写真よりはもう少し深みのあるベージュです。だいぶ前に購入しましたが体型に合わず出品します。フリーサイズと記入しましたが165センチで試着した所少し丈が短い感じがします。特に目立った傷などはございません。

