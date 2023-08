値下げ交渉可能。

値下げ交渉可能。色は黒ではなくネイビー。着用は試着のみになります。COLUMBIA BLACK LABEL ストームボウルジャケットハイロフトなダウンと熱反射機能により暖かなダウンジャケットふっくらとしたハイロフトなダウンと熱反射機能を備えたダウンジャケット。体の熱を反射しウェア内を温かく保つオムニヒート機能により、快適な温かさを保ちます。二重になった襟が冷たい外気の侵入を防ぎ、より暖かです。オムニシールドによる撥水機能により、水滴や汚れの付着を防ぎます。タウンユースからライトなアウトドアユースまで幅広く対応します。定価49500円L / 着丈:71.5cm 身幅:59.5cm 裄丈:88cm

