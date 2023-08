アディダスオリジナルス

adidas originals

スノーボードウェア 上下2点セットの出品です。

サイズはMサイズで、当方167㎝、60kgが着ていました。

写真には載せきれませんが、所々キズや毛玉、薄シミ、毛羽立などありますので、ご理解ある方、購入お願い致します。

赤は珍しいです。

ゲレンデでとっても目立ち、カッコいいです。

ズボンはウェストゴムで動きやすいので、オススメです。

状態等、気になる方は画像の追加しますので、お気軽にコメント下さい。

発送時は送料抑えるために、畳んで圧縮して発送しますので、たたみジワできるかもしれません。ご了承下さい。

アディダスオリジナルス☆スノーボードウェアM ☆上下セットadidas赤レッド

購入前にプロフィールご一読ください。

スノボウェア スノーボードウェア スキーウェア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

アディダスオリジナルスadidas originalsスノーボードウェア 上下2点セットの出品です。サイズはMサイズで、当方167㎝、60kgが着ていました。写真には載せきれませんが、所々キズや毛玉、薄シミ、毛羽立などありますので、ご理解ある方、購入お願い致します。赤は珍しいです。ゲレンデでとっても目立ち、カッコいいです。ズボンはウェストゴムで動きやすいので、オススメです。状態等、気になる方は画像の追加しますので、お気軽にコメント下さい。発送時は送料抑えるために、畳んで圧縮して発送しますので、たたみジワできるかもしれません。ご了承下さい。購入前にプロフィールご一読ください。スノボウェア スノーボードウェア スキーウェア

