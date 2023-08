Nike Air Jordan 3 Retro White Cement Reimagined

ナイキ エアジョーダン 3 レトロ ホワイト セメント リマインジド サミット ホワイト/ファイヤー レッド-ブラック-セメント グレー(DN3707-100

大人気モデルReimaginedシリーズからNike Air Jordan 3 Retro(ナイキ エアジョーダン3 レトロ)の懐かしい佇まいを感じる一足"White Cement Reimagined"

プロフィールは必ずご確認ください。

#よく一緒に見られてるクツはこちら

◉100%正規品です

◉初期の傷、接着剤のはみ出し等を気にされる方は購入をお控えください(ナイキクォリティ)

◉BOX凹み、包み紙破れ、製造工程上の擦れがある場合がございます。ご了承ください。

急遽出品を取り消す場合がありますので、ご検討中の方はお早めにコメントください。

あくまでも個人の保管品であることをご理解の上、ご購入下さい。 綺麗な物、完璧なものをお探しの方や、神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解のある方、必ず画像を確認して納得できる方のみ購入をお願いします。何か気になる点あれば必ず事前にコメントにて質問してください。

何卒ご理解よろしくお願い致します。

☆落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。

☆商品の確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。 また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

☆商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

スニーカー ACG エーシージー airjordan airforce1 ターミネーター オリジナルカラー ダンクロー ダンクハイ エアマックスMID ハイカットウィメンズ レディーススニーカー BLAZER ナイキブレザー エアフォースワン ダンクロー ブレッド シカゴ ロイヤル ミシガンOG supreme シュプリーム airmax ユニオン アトモス スキット skit snkrs スニーカーズ アンディフィーテッド Chicago Bred Bulls NBA jordan1MID Travis scott 裏ダンクなどが好きです。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

