【内祝い】 GEAR METAL SOLID 本体同梱版 3DS 携帯用ゲーム本体

【コナミスタイル限定抽選販売商品】

METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D PREMIUM PACKAGE(メタルギア ソリッド スネークイーター 3D プレミアム パッケージ)

使用時はハードケースを着用していました。

購入当時に貼ったフィルムは剥がさず送りますので、

不要な場合はご自身で剥がしをお願い致します。

またご希望の方は個人情報を切り抜いたコナミスタイルの納品書をお付け出来ます。

【概要】

ニンテンドー3DS用ソフト『METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D』と、オリジナル仕様のニンテンドー3DS本体とを同梱セットにした『METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D PREMIUM PACKAGE』が数量限定で登場!

今回、同梱されるニンテンドー3DS本体は、主人公のコードネームでもある“スネーク=蛇”柄をエンボス加工仕上げした、

ニンテンドー3DS本体初の特殊仕様です!

MGS3 リマスター リメイク

METAL GEAR SOLID Δ SNAKE EATER

メタルギア ソリッド デルタ スネークイーター

METAL GEAR SOLID MASTER COLLECTION

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

