【サイズ】

L

【カラー】

ブラウン brown

赤〜オレンジ系

【素材】

表地 綿

裏地 アクリル

【詳細】

McGREGOR(マックレガー)

裏ボア ランチジャケット ランチコート

数十年前にニューヨークで購入し、着用していたものです。近年は大切にクローゼットに保管しておりました。

暖かいボアライナーが暖かく、ボタンやデザインに温かみを感じるレトロな一着◎

ウエストマークでカジュアルになりすぎないスタイルを演出してくれます。

人と被らないデザインをお探しの方におすすめです。

-

1921年 にニューヨークで誕生したMcGREGOR(マックレガー)の公式サイト。上質でクリーンなアメリカンカジュアルを提案します。

【状態】

大切に保管しておりましたが、数十年前のものですので、シミ汚れやばっくの劣化など、使用感がございます。古着としての風合いとしてお楽しみいただけたら嬉しいです。大きな壊れはございません。

used&自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。トラブルを防ぐため、購入前に気になる点はコメント下さい。

【その他】

実家整理のため、出品いたします。

送料込みのため、なるべくコンパクトに梱包することがあります。発送方法についてのご希望は、注文前にご相談下さい。

突然商品を削除する可能性がありますので、気になりましたらお気軽にコメント下さいませ。

コーデュロイジャケット 70年代 80年代 80s インポート ヴィンテージ ビンテージ アウター メンズ Lサイズ アメカジ 古着 古着mix ジャンパー ジャンパー 上着 coat コート 朱色 ランチコート Lee

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マックレガー 商品の状態 やや傷や汚れあり

【サイズ】L【カラー】ブラウン brown赤〜オレンジ系【素材】表地 綿裏地 アクリル【詳細】McGREGOR(マックレガー)裏ボア ランチジャケット ランチコート数十年前にニューヨークで購入し、着用していたものです。近年は大切にクローゼットに保管しておりました。暖かいボアライナーが暖かく、ボタンやデザインに温かみを感じるレトロな一着◎ウエストマークでカジュアルになりすぎないスタイルを演出してくれます。人と被らないデザインをお探しの方におすすめです。-1921年 にニューヨークで誕生したMcGREGOR(マックレガー)の公式サイト。上質でクリーンなアメリカンカジュアルを提案します。【状態】大切に保管しておりましたが、数十年前のものですので、シミ汚れやばっくの劣化など、使用感がございます。古着としての風合いとしてお楽しみいただけたら嬉しいです。大きな壊れはございません。used&自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。トラブルを防ぐため、購入前に気になる点はコメント下さい。【その他】実家整理のため、出品いたします。送料込みのため、なるべくコンパクトに梱包することがあります。発送方法についてのご希望は、注文前にご相談下さい。突然商品を削除する可能性がありますので、気になりましたらお気軽にコメント下さいませ。コーデュロイジャケット 70年代 80年代 80s インポート ヴィンテージ ビンテージ アウター メンズ Lサイズ アメカジ 古着 古着mix ジャンパー ジャンパー 上着 coat コート 朱色 ランチコート Lee

