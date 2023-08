【超お買い得！】 【価格交渉可】希少　AVANTI アロハシャツ　トルネードタイガー　和柄 シャツ

肩幅48㎝ 着丈70㎝ 身幅58㎝ 袖丈24㎝

ネメス ハンドペイントシャツ 立体裁断

(素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください)

この柄が欲しくて探しておりましたが、サイズが合わなかったため出品します。

新品には中々出会えず、希少かと思います。

お探しの方は是非この機会にご検討くださいませ。

若干の使用感はあるものの、シルクの光沢があり気にならないかと思います。

■あくまで個人保管の商品、中古品ということをご理解いただき、

画像で状態を確認・ご納得の上で購入頂けますよう願い致します

■他フリマサイトでも出品しており、そちらで先に売り切れた場合は

欠品となりますので、ご容赦下さい。

■ご不明な点、価格交渉などありましたらお気軽に

お問い合わせください。

■発送について

折り畳んでのご発送になります。

発送時の畳みジワなどはご了承下さい。

仕事の関係上、購入いただいてから発送まで2~3日間が空く場合もございます。

#サンサーフ

#SUNSURF

#アロハシャツ

#タイガー

#ドラゴン

#龍

#虎

#Rude Gallery

#ルードギャラリー

#Black Rebel

#ブラックレベル

#ボーリングシャツ

#テーラー東洋

#和柄

シャツ種類...アロハシャツ

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...総柄

襟...オープンカラー(開襟)

素材...絹(シルク)

季節感...夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アバンティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

