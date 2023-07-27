沸騰ブラドン COACH コーチ イースト ウェスト クロスボディー サッチェル 黒 ショルダーバッグ

数年前の雑誌の特集で一目惚れし、購入したものです。
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服装を選ばない黒です。
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バッグ全体に、オプアート柄がエンボス加工されており、悪目立ちなく持てると思います。
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数年前のものになりますので、それなりの使用感がございますが、破れやほつれはございません。
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PRADA サフィアーノレザーバッグ
底面に、かすれたような傷があります。
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PRADA（プラダ）ナイロンショルダーバッグ
鞄をいくつか所持しており、最近は、ほとんど出番がありません。
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当時の価格は、￥89250です。
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ご検討をよろしくお願いします。
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【商品名】
ポーター タンカー ヘルメット トートバッグ
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【材質】
calvin klein カルバンクライン メンズ ショルダーバッグ
カウハイドレザー
［新品未使用］Vivienne Westwood ハミルトンサコッシュ
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【色】
ミステリーランチ フルムーン
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【柄】
【tk様専用】MCM クロスボディバッグ フライトプリント ヴィセトス
オプアート柄エンボス
COACH オールドコーチ ビンテージ ショルダーバッグ
JET TALL MW ジェットトールMW ショルダーバッグ
【サイズ(cm)】
クロコダイル ショルダーバッグ 最高級 未使用
横幅～44
ショルダーバッグ DOUBLES BLACK リュック
高さ～37
シザーケース シザーカバン 美容師
マチ幅～13
モノリス サコッシュ スタンダードSS
PORTER / HOWL BONSAC MINI BLACK
【商品詳細】
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PRADA SPORTS(プラダスポーツ) ショルダーバッグ MM034
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数年前の雑誌の特集で一目惚れし、購入したものです。服装を選ばない黒です。バッグ全体に、オプアート柄がエンボス加工されており、悪目立ちなく持てると思います。数年前のものになりますので、それなりの使用感がございますが、破れやほつれはございません。底面に、かすれたような傷があります。鞄をいくつか所持しており、最近は、ほとんど出番がありません。当時の価格は、￥89250です。ご検討をよろしくお願いします。【商品名】COACH コーチイースト ウェストクロスボディーサッチェル黒【材質】カウハイドレザー【色】黒【柄】オプアート柄エンボス【サイズ(cm)】横幅～44高さ～37マチ幅～13【商品詳細】ファスナーポケットx1オープンポケットx1携帯用ポケットx1小ポケットx1ショルダー長さ:約73~130cm【メーカー品番】1093-70249#コーチ#オプアート#メンズ#ポーター