沸騰ブラドン COACH コーチ イースト ウェスト クロスボディー サッチェル 黒 ショルダーバッグ

数年前の雑誌の特集で一目惚れし、購入したものです。

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服装を選ばない黒です。

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バッグ全体に、オプアート柄がエンボス加工されており、悪目立ちなく持てると思います。

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数年前のものになりますので、それなりの使用感がございますが、破れやほつれはございません。

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PRADA サフィアーノレザーバッグ

底面に、かすれたような傷があります。

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鞄をいくつか所持しており、最近は、ほとんど出番がありません。

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当時の価格は、￥89250です。

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ご検討をよろしくお願いします。

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【材質】

calvin klein カルバンクライン メンズ ショルダーバッグ

カウハイドレザー

［新品未使用］Vivienne Westwood ハミルトンサコッシュ



グッチ GGスプリーム スモールメッセンジャー 美品

【色】

ミステリーランチ フルムーン

黒

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【柄】

【tk様専用】MCM クロスボディバッグ フライトプリント ヴィセトス

オプアート柄エンボス

COACH オールドコーチ ビンテージ ショルダーバッグ



JET TALL MW ジェットトールMW ショルダーバッグ

【サイズ(cm)】

クロコダイル ショルダーバッグ 最高級 未使用

横幅～44

ショルダーバッグ DOUBLES BLACK リュック

高さ～37

シザーケース シザーカバン 美容師

マチ幅～13

モノリス サコッシュ スタンダードSS



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【商品詳細】

【新品】F41 HAWAII FIVE-O ブラック ALL BLACK

ファスナーポケットx1

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オープンポケットx1

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携帯用ポケットx1

HUNTING-WORLD ハンティングワールド ショルダーバッグ

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ショルダー長さ:約73~130cm

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【メーカー品番】

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1093-70249

PRADA SPORTS(プラダスポーツ) ショルダーバッグ MM034



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#コーチ

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LANVIN ショルダーバッグ

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【未使用】Cisei（シセイ）のショルダーバッグ

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商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前の雑誌の特集で一目惚れし、購入したものです。服装を選ばない黒です。バッグ全体に、オプアート柄がエンボス加工されており、悪目立ちなく持てると思います。数年前のものになりますので、それなりの使用感がございますが、破れやほつれはございません。底面に、かすれたような傷があります。鞄をいくつか所持しており、最近は、ほとんど出番がありません。当時の価格は、￥89250です。ご検討をよろしくお願いします。【商品名】COACH コーチイースト ウェストクロスボディーサッチェル黒【材質】カウハイドレザー【色】黒【柄】オプアート柄エンボス【サイズ(cm)】横幅～44高さ～37マチ幅～13【商品詳細】ファスナーポケットx1オープンポケットx1携帯用ポケットx1小ポケットx1ショルダー長さ:約73~130cm【メーカー品番】1093-70249#コーチ#オプアート#メンズ#ポーター

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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