ご覧いただきありがとうございます。

On Cloud 5 Waterproof



アディダス サンバレザー

NIKE DUNK LOW PRO SB Boca Juniorsの出品です。

ナイキ ジョーダン1 新品未使用 26.5センチ



nike air jordan 1 mid facetasm

こちらは2005年にリリースされたアルゼンチンのサッカーチーム ボカ・ジュニアーズをインスパイヤしたSBです。

PHILIPPE MODEL フィリップ モデル ホワイト ブルー スニーカー



New Balance ニューバランス OM576OGN 26cm 新品未使用

状態は若干の使用感があります。

New Balance 990V3 "Moonbeam"



ニューバランス992BL 27.5cm

写真で確認をお願いします。

new balance 2002RXA GORE-TEX



アンダーカバースニーカー



【即日発送】NIKE DUNK ダンク ロー ブルージェイユニバーシティゴールド

◆色:"BOCA JUNNIORS" VARSITY ROYAL/LIGHTNING

アディダス イージーブースト350 V2 ダークベルーガ

◆サイズ表記:US10.5/28.5cm

ジョーダンゴルフ 26.5

◆品番:304292-471

nike air max 1 premium dirty denim 27cm

◆年代:2005

【27cm】ナイキ エアジョーダン 6 レトロ スポーツ ブルー 2014

◆付属品:なし

【新品】Sクラス超美品 在庫残り1 ナイキ SB ダンク ロー "アドビ"

◆状態:状態は若干の使用感があります。

ONE STAR LOAFER 28.5cm

◆コメント:ヴィンテージ、古着にご理解ある方、ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。

【即日発送可】27cm チャックテイラー ブラック CT70 high



APE BAPE STA 希少カラー 白x白エナメル FootSoldier

NIKE nike ナイキ スニーカー ACG エーシージー airjordan airforce1 dunk TERMINATOR ターミネーター オリジナルカラー ダンクハイ ハイカット ダンクハイイース コートフォース MID ハイカットウィメンズ レディーススニーカー BLAZER ナイキブレザー エアフォースワン ダンクロー ブレッド シカゴ ロイヤル ミシガンOG supreme シュプリーム airmax95 fragment ジョーダン エアジョーダン1 別注 限定 希少 ヴェイパーマックス ミタスニーカーズ エアマックス ダンク JORDAN1 エアフォース1 ナイキSB vapor vaporfly flyknit ヴェイパー 風車 ゴツナイキ 紺タグ 銀タグ オレンジタグ ヴィンテージ 70年代 80年代 90年代 ユニオン アトモス スキット skit snkrs スニーカーズ アンディフィーテッド Chicago Bred Bulls NBA jordan1MID ナイロンジャケット ジャンプマン 70s 80s 90s TIFFANY ティファニー ダイヤモンドハイネケン ダンクハイビンテージDUNK HIGH(VNTG) DEADSTOCK デッドストック シラキュース カレッジカラー ミシガンサファリ ブラジル Chunky Dunky 上海 ハイネケン トラビィススコット Travis scott 裏ダンクなどを多数出品中です。

「美品」ARMANI JEANS 革ショートブーツ

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。NIKE DUNK LOW PRO SB Boca Juniorsの出品です。こちらは2005年にリリースされたアルゼンチンのサッカーチーム ボカ・ジュニアーズをインスパイヤしたSBです。状態は若干の使用感があります。写真で確認をお願いします。◆色:"BOCA JUNNIORS" VARSITY ROYAL/LIGHTNING◆サイズ表記:US10.5/28.5cm◆品番:304292-471◆年代:2005◆付属品:なし◆状態:状態は若干の使用感があります。◆コメント:ヴィンテージ、古着にご理解ある方、ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。NIKE nike ナイキ スニーカー ACG エーシージー airjordan airforce1 dunk TERMINATOR ターミネーター オリジナルカラー ダンクハイ ハイカット ダンクハイイース コートフォース MID ハイカットウィメンズ レディーススニーカー BLAZER ナイキブレザー エアフォースワン ダンクロー ブレッド シカゴ ロイヤル ミシガンOG supreme シュプリーム airmax95 fragment ジョーダン エアジョーダン1 別注 限定 希少 ヴェイパーマックス ミタスニーカーズ エアマックス ダンク JORDAN1 エアフォース1 ナイキSB vapor vaporfly flyknit ヴェイパー 風車 ゴツナイキ 紺タグ 銀タグ オレンジタグ ヴィンテージ 70年代 80年代 90年代 ユニオン アトモス スキット skit snkrs スニーカーズ アンディフィーテッド Chicago Bred Bulls NBA jordan1MID ナイロンジャケット ジャンプマン 70s 80s 90s TIFFANY ティファニー ダイヤモンドハイネケン ダンクハイビンテージDUNK HIGH(VNTG) DEADSTOCK デッドストック シラキュース カレッジカラー ミシガンサファリ ブラジル Chunky Dunky 上海 ハイネケン トラビィススコット Travis scott 裏ダンクなどを多数出品中です。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品未使用】ニューバランス CM996 黒 オールレザーモデル 27.0cmナイキ エアモックNike Air Jordan 4 Retro "Infrared 23"New Balance 990 v6 Navy 26cm 限定品27.0cm ★ プーマ × BMW MMS スピード キャット スニーカーCT70 Chuck Tyler 70 converse Snake新品 Rick Owens drkshdw リックオウエンス コンバースNIKE AIR JORDAN 11 RETRO PLATINUM TINTアディダス ジェレミースコット ウイング