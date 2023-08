■ご覧頂きありがとうございます。

■商品説明

▲ブランド: 6(ROKU) BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

状態:◯

※古着特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

6(ROKU) ロクの刷毛でインクを飛ばしたようなドリッピング加工がインパクトを放つプルオーバーです。

ハンドメイドで1点1点の柄の出方が異なる個性的なデザインです。

ナチュラルカラーブラックやカーキなど落ち着いた印象のドリッピングを施しています。

袖口の親指を出せるホールがアクセントです。

シンプルになりがちなコーディネートのスパイスとして是非。

#カラー違いもあります。

※こちらの商品はドリッピングの色の出方が一点一点異なります。味わいをお楽しみください。色の出方は、お選びいただけませんので、予めご了承ください。

▲サイズ:Free

肩幅・・・55

身幅・・・58

着丈・・・70

袖丈・・・63

(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご容赦ください。)

▲usedである事をご理解の上、ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

