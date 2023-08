【返品不可】 TWICE CANDYBONG∞日本版ランダムトレカ9枚 アイドル

TWICE CANDYBONG∞日本版ランダムトレカ

コンプリート9枚セット

未開封ですが、封の部分に空気が入ってるものが数枚あります。

キズやスレは見当たりませんが海外製品の為、見落としがあるかも知れません。

完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。

透明の袋に入れ折れ対策をして発送します。

TWICE CANDYBONG∞

TWICE

TWICEトレカ

ナヨン

ジョンヨン

モモ

サナ

ジヒョ

ミナ

ダヒョン

チェヨン

ツウィ

グッズ種類···ペンライト

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

