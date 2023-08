特売 MSGM エムエスジーエム 新品 猫プリント Tシャツ ブラック XS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

MSGM

若槻千夏さん着用

サイズXSの新品

南国×猫×ロゴのかわいいプリントが魅力

ワイドめシルエット

男性でもお使い頂けるバランスです

素材

コットン100%

寸法

肩幅48 身幅53 着丈66.5 袖丈24.5

若干の誤差はご了承下さい

MSGMレディースTシャツ若槻千夏さん着用サイズXSの新品南国×猫×ロゴのかわいいプリントが魅力ワイドめシルエット男性でもお使い頂けるバランスです素材コットン100%寸法肩幅48 身幅53 着丈66.5 袖丈24.5若干の誤差はご了承下さい

