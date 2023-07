送料無料♪匿名配送!

【美品】ミーバイイッセイミヤケ ボレロカーディガン ディープパープル

即購入OKです♪

# LienSHOP一覧

# LienSHOPジャケット一覧

■商品説明■

シャネルのカーディガンです♪

チャック、ココボタンがついています!

ERIKO KATORI

前に2つポケットがついています。

カシミヤ100%です!

■カラー■

ブラック

■サイズ■

36(Sサイズ)

総丈 66cm

肩幅 37cm

袖丈 63.5cm

身幅 46cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m

■状態■

傷や汚れ等なく美品です♪

これからたくさん活躍してくれると思います☆

■発送■

送料無料です♪

匿名配送(ゆうゆうメルカリ便)を使用しています。

■その他■

即購入OKです!

質問等ありましたらお気軽にコメントいただければと思います♪

たくさんブランドものを出品しております。

おまとめ購入の場合割引きさせていただきます。

コメントにてご相談ください。

購入前にコメントにて「おまとめ購入希望」とお知らせください。

※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。

#LienSHOP一覧

カラー···ブラック

フード···フードなし

季節感···春、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

