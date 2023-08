メンズはこのモデル一択です。

グレゴリー オールデイ プラドラ限定モデル

やはりこの大型サイズじゃないとキマらない。

ただ、どのブランドよりも先に高級ナイロン素材をバッグパックに採用して世に出したことには深く敬意を払っています。

最近のメンズバッグ、小さ過ぎやしませんか?

プラダは小さいバッグぱんばんに詰めるよりも大きいバッグにゆとりを持たせて背負うのが断然格好良いです。

あまりの人気に予約殺到で今はどこも欠品してます。

Pradaの人気の定番リュック、Re-Nylon xサフィアーノレザー バックパックです。

国内Prada正規店にて購入したものなのでギャランティーカードや保存袋など、付属品は全て揃っております。

高級さと頑丈さをまとった収納力のあるバックパック。メインの収納部分にバックル付フラップ開閉式を施した、「サフィアーノ」レザー(牛革)のディテールが際立つデザイン。

2個購入したのですが思った以上に作りが格段に良くなって保ちが良いので出品します。

両脇にペットボトル挿せれる箇所があるので実に機能的で美しいです。

〈商品品番〉

2VZ090_2DMG_F0002

(V136の上位互換モデル)

〈購入先〉

国内正規店

〈付属品〉

ギャランティー/専用袋

〈サイズ〉

ストラップとサイドリリースバックル付

レザーハンドル

調節可能なナイロンテープのストラップ

フラップにエナメルメタルのトライアングルロゴ付

サイドリリースバックル付フラップ開閉式

ファスナー付外ポケット5個、ドローストリング付ボトル用ポケット2個

背面にパッド入りメッシュファブリック

内側にファスナー付ポケットとパッチポケット

Re-Nylonライニング

状 態/国内正規品・新品未使用

素 材/TESSUTO/ナイロン

カラー/ブラック×シルバー

サイズ/約H57cm×H32cm×D19cm

持ち手22cm

ショルダーストラップ46cm〜105cm

仕 様/バックパック 開閉留具&ヒモ

内ポケット×2 ・外ポケット×4

付属品/PRADA 純正保護袋・ギャランティーカード

〈 カラー〉

ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

