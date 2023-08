⭐即購入OK になります

APPLE iBook オレンジ

⭐現品限り!早い者勝ちです

⭕面倒な初期設定は済ませています

電源を入れて、届いたその日から

ご使用になれます

✨使い方かんたんマニュアルと

即決でご購入頂いた方は

新品マウスをプレゼント!

⭕️ Wi-Fi・テザリングに対応

⭕ネット検索やYouTube・Netflixも大画面で!

✨こんな方にピッタリ✨

✅ 事務作業もネットも両方したい

✅ 写真や動画の保存や整理

✅ 在宅ワークやオンライン授業に

✅ ワードやエクセル、PowerPoint を使いたい

✅ ウィルスセキュリティが心配な方

✨インストール済み✨

✅ワード・エクセル・パワポ互換ソフト

Libre office

✅LINE/インスタ等SNSアプリetc

✅セキュリティ対策ソフト

✅DVD再生ソフト

[スペック]

■ メーカー NEC

■ OS windows10

■ Core i5 4200M ←快適!

■ カメラ付き

■ 8GB ←快適!

■ SSD240GB ←新品爆速!

■ BD-RE ←ブルーレイ&DVD動作確認済

■ 15インチ

[付属品]

■ パソコン 本体

■ 電源ケーブル

■ ACアダプタ

[状態]

スレキズ見受けられますが 全体的に綺麗な状態になります。

⭐️ポイント⭐️

⭕ワード・Excelで資料作成やレポートもOK

⭕高性能の【core i5】でサクサク!

⭕カメラ付き!ZOOM入り

⭕新品のSSDに換装済み!HDDより

起動が速く、サクサク快適!

⭕ブルーレイ搭載!

⭕メモリ8GBで作業快適!たくさんのアプリを開いても快適!

⭕除菌・アルコール消毒・クリーニングで

1台1台丁寧に整備

⭕アプリやソフト多数、インストール済み!

⭕セキュリティー対策&ウイルス対策も設定済み

⭕使い方マニュアル付きで安心!

全国送料無料!当日または翌日に発送

#空まめ@PC ←お買得ノートPCいろいろ

【お願い】

★プロフィールをご確認の上

ご購入をお願い致します

★バッテリーは消耗品になりますので

ACアダプターを繋げてご利用下さい

■ 安心の保証対応 ■

初期不良は対応させて頂きます

ご安心くださいませ。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

