最愛 ホールデン HOLDEN SANDERS JKT ウエア/装備(男性用)

着用期間1シーズン(5回程度)

その後自宅保管していました

状態はかなり良いと思います

生地感はしっかりした感じです

サイズSですが、Japan規格でMのサイズ感です

当方163cm60kgですが少しオーバーサイズでした

スノボウェア、スキーウェア

ジャケット

定価41,800円

●サイズ:S

身幅 57cm

着丈 80cm

若干の誤差はご容赦ください

※特徴

・耐水圧:20,000mm

・透湿性:20,000g

・全ての縫い目にシームテープ加工

・センタージップにYKK止水ジップ採用

・内側にメディアプレーヤーポケット

・2way調節が可能なフード

・首元の調節が可能なジップガセット

・ベルクロストラップで調節可能な袖口

・裾を絞れるドローコード

・脇の下にベンチレーションあり

・ウエスト部分にジップで取り外し可能なパウダースカートあり

・リストカフあり(サムホールなし)

ホールデン、エアブラスター、686、ダブルエー、エスケープ、サーティーツー、ボルコム、バートン

サイズ···S

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ホールデン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

