【2022?新作】 獣電戦隊キョウリュウジャー 獣電池No.01ー23コンプリート 特撮

キョウリュウジャーDX玩具と連動遊びのできる獣電池No.01~23のまとめ売りです。

複数在庫あります。

複数購入で以下のようにお値引き可能です。

1セット3800円、2セット7200円、3セット10200円

発送物は別途写真掲載します。必要な場合はコメントください。

=======================

DX、食玩、ガシャポン版、限定クリア等混在しています。

ブレイブインアクション動作確認済です。

写真のものですべてです。

細かな傷、シール剥がれ等あります。気になる方は写真追加しますのでコメントくださいm(_ _)m

《商品の内容・状態》

・獣電池 → DX、食玩、ガシャポン版混在

No.1 ガブティラ

No.2 パラサガン

No.3 ステゴッチ

No.4 ザクトル

No.5 ドリケラ

No.6 プテラゴードン

No.7 アンキドン

No.8 ブンパッキー

No.9 プレズオン

No.10 ブラギガス

No.11 ディノチェイサー

No.12 ディノスグランダー

No.13 ケントロスパイカー

No.14 スティメロ

No.15 アロメラス

No.16 ビヨンスモ

No.17 オビラップー

No.18 イゲラノドン

No.19 トペランダ

No.20 グルモナイト

No.21 アーケノロン

No.22 プクプトル

No.23 フタバイン

関連商品はこちら

#ててて_スーパー戦隊

#ててて_獣電池

キョウリュウジャー

獣電池

ガブリボルバー

キョウリュウジン

ゼンカイジャー

ドンブラザーズ

キングオージャー

スーパー戦隊

仮面ライダー

ウルトラマン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

