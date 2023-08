ご覧いただきありがとうございます。

☆商品について☆

Newニンテンドー2DS LL ホワイト×オレンジ

任天堂純正ACアダプターとセットの出品です。

※ACアダプターの箱に「3DS用」と記載がございますが、New 2DS LLでも問題なく使用できます。

☆状態☆

動作確認及びアルコール除菌済み。

外観、液晶画面共に微細な傷もほとんど見られず、使用感も浅い未使用に近い美品です。

※あくまで素人目での判断です。新品ではございませんので、神経質な方や完璧なものを求められる方は購入を控えていただけますようよろしくお願いします。

☆付属品☆

・本体

・タッチペン

・印刷物

・純正ACアダプター

・箱

※写真にあるものが全てです。

☆発送について☆。

精密機器かつ高額な商品ですので、輸送中の衝撃や雨による水漏れ対策をしっかりした上で発送します。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。

#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 未使用に近い

