ワンダーシェフ OEDA30 電気圧力鍋3.0L

圧力対応有

電気調理鍋タイプ: 自動調理鍋

#ワンダーシェフ

#ワンダーシェフ

簡易包装にて発送予定です。

新品未使用で自宅保管です。

付属品全てあります。

宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド ワンダーシェフ 商品の状態 新品、未使用

