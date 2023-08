サッカー Jリーグ FC町田ゼルビア2022シーズンのGKユニフォームです。

背番号23番 ポープ・ウィリアム選手のマーキング入りです。

サイズはXXLになります。

新品、タグ付きです。

選手支給品 3rd用半袖GKユニフォーム

アルビレックス新潟 レノファ山口 大分トリニータ 川崎フロンターレ 浦和レッズ アビスパ

サッカー ユニフォーム ウェア トレーニング スポーツ

運動 ジム 半袖 シャツ フットサル アディダス ナイキ プーマ スボルメ アンブロ

質問、値下げ等コメントにてお願いします。

商品の情報 ブランド スボルメ 商品の状態 新品、未使用

