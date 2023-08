大注目 FOG エッセンシャルズ クルーネック CORE ブラック 黒 S スウェット

ESSENTIALS THE CORE COLLECTION

エッセンシャルズ クルーネック

カラー : ブラック Black

サイズ : S

状 態 : 新品未使用

購入先 : SSENSEオンライン 自身購入の100%本物です。

発売日 : 2021.12.11

購入店のSSENSEのサイズガイドを載せていますので参考にしてください。※参考サイズのため多少の個体差があります。

同じモデルの出品でも一点一点手間をはぶかずに現物を撮影しています。

※FOG Essentialsは製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。また、エッセンシャルズのタグの折れ、パッケージ袋に汚れ破れがある場合がございます。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。

#fogessentials999 ←こちらをタップすると私が出品しているessentialsの商品が出てきます。他にも人気の商品を多く出品しています。

同時購入で少し値下げもしますので是非ご覧になって下さい!

折り畳んで発送致します。送料は当方負担で発送させて頂きます。

フォグ

クルーネック

トレーナー

スウェット

#fearofgod

#essentials

ジェリーロレンゾ

jerrylorenzo

Reflective

リフレクディブ

エッセンシャル

トレーナー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

