Jordan1 Retro High Black Crimson Tint

型番: 555088-081

2時流通で中古購入しました

購入しましたがイメージと少し違ったのと断捨離で出品です

購入後、私自身では使用してません

トゥに履きシワとかかと部分に履くときに潰れたのかシワが入ってます

黒タグははじめから無かったですが購入明細は付いてました

その他の付属品はあると思います

あくまでも中古ですのでご理解この上購入お願いします

大幅な値下げはしませんが多少でしてら応じますので一言お願いします

#NIKE

#AirJordan

#Jordan1RetroHighBlackCrimsonTint

メインカラー...ブラック, ピンク

人気モデル...NIKE エアジョーダン1

スニーカー型...ハイカット(High)

シーン...バスケットボール

特徴/機能/素材...レザー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ジョーダンブランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

