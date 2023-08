数ある中から閲覧ありがとうございます( • •)❤︎

⚠️お見積もりのみの場合は、こちらのオーダーページに詳細お願い致します

《 お見積もり方法 》

基本料金+素材(必要枚数)+オプション+送料(全国一律梱包費込¥400)

⚠︎︎販売手数料は加算致しません。

⚠︎通常ゆうゆうメルカリ便にて発送

ファンサ文字に関しては、一部だけグリッターを使用したい等に応じてお見積もり変わりますので、ファンサ文字ご希望の方はご相談下さい(*´˘`*)♥

《 梱包方法 》

クリアファイル+OPP袋+茶封筒

⚠︎︎クリアファイルからはみ出るものは厚紙を使用する場合もあります。

《 その他 》

●制作に2週間~3週間程度頂くこともございます。一つ一つ丁寧に作成するよう心がけておりますので、ご理解頂けますと幸いです。

●一部御入金確認後にお取り寄せしている素材がある為、お急ぎの対応が出来ない場合もございます。

●文字のみの販売となります。

●素人が全て手作業で作成しております。マシンなど使用しておりませんので、完璧をお求めの方・神経質な方はご購入をお控え下さい。

#N_Livのうちわ文字

うちわ文字 団扇屋さん ファンサうちわ 団扇文字 名前うちわ 連結うちわ文字 ネームパネル 応援うちわ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

