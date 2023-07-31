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非売品 23.5cm ナイキ　ズーム　ヴェイパーフライ4% フライニット ランニング

商品の説明

2018年発売の「ナイキ　ズーム　ヴェイパーフライ4% フライニット」です。
【新品】 ナイキ ヴェイパーフライネクスト%2
　【状態】
ナイキ ヴェイパーフライ ネクスト% 2 グリーン
アッパー、インナーとても綺麗です。
Answer4 FOCUS Ultra 新品未使用
ソールは消耗がありますが、まだまだ使用可能な状態です。
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型番:AJ3857-600
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サイズ:23.5センチ

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商品の情報

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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2018年発売の「ナイキ　ズーム　ヴェイパーフライ4% フライニット」です。　【状態】アッパー、インナーとても綺麗です。ソールは消耗がありますが、まだまだ使用可能な状態です。箱はありません。「マラソン、ハーフマラソンで自己記録を更新したい！」というランナーにピッタリ！型番:AJ3857-600サイズ:23.5センチ

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商品の状態目立った傷や汚れなし

非売品 23.5cm ナイキ　ズーム　ヴェイパーフライ4% フライニット ランニング

50分钟前

非売品 23.5cm ナイキ　ズーム　ヴェイパーフライ4% フライニット ランニング

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